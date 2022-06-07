На киностудию Paramount подали в суд из-за нового фильма Тома Круза

Выход нового фильма Тома Круза «Топ Ган: Мэверик» обернулся скандалом. 6 июня на киностудию Paramount Pictures подала в суд семья журналиста, который в 1983 году написал статью Top Guns, вдохновившую киношников на создание фильма «Лучший стрелок» 1986-го.

Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Лос-Анджелеса, кинокомпания не смогла выкупить у семьи автора права на статью до выхода сиквела картины. Живущие в Израиле вдова и сын журналиста Ехуда Еная требуют лишить студию права распространять новый фильм и снимать продолжения. Также они хотят получить упущенную выгоду от выхода второго фильма, сумму которой не назвали.

«Эти претензии беспочвенны, и мы будем энергично защищаться», — цитирует агентство Reuters официальный ответ Paramount.

Добавим, что «Топ Ган: Мэверик» собрал 548,6 миллиона долларов в мировом прокате за первые десять дней после выхода в кинотеатрах, что делает его одним из самых кассовых фильмов 2022 года.

Отметим, что студия владела правами на упомянутую статью до 2020 года. Киношники уверяют, что современный сиквел не имеет отношения к журналистскому материалу 80-х годов, да и снят он был до истечения срока прав. У семьи Еная другое мнение, так что суду быть.

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