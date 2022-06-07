«Очень сомневаюсь»: Шахназаров высказался о будущем оскандалившейся Нетребко

Ранее оперная дива заявила, что не планирует выступать в России.

На днях Анна Нетребко дала откровенное интервью австрийскому изданию Zeit. Она заявила, что не планирует выступать в России. Тем временем, в Европе оперная дива собирает полные залы практически ежедневно, купаясь в овациях.

Публицист Михаил Шахназаров отметил, что давать интервью – это не самая сильная сторона оперной дивы.

«Я не хочу обидеть артистов, но как-то они начали меня разочаровывать массово. Зачем ты даешь интервью, если у тебя нет таланта к этому? Такие как Нетребко – находка для журналиста. Вот примет ее зритель здесь после всего этого? Я очень сомневаюсь», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац».

Добавим, что отказалась Нетребко выступать и на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, аргументировав тем, что сейчас неподходящее время.

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