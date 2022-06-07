«В апреле он уезжал в Италию»: Собчак рассказала о возвращении Понасенкова* в Россию

По словам светской львицы, публицист здоров, свеж и весел.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» заявила, что театральный режиссер и публицист Евгений Понасенков* спокойно ходил в Москве на Страстном бульваре в сопровождении двух молодых людей.

Как отметила Собчак, Понасенков* здоров, свеж, светел, в синем костюме и солнечных очках, кажется, абсолютно довольный жизнью.

«В апреле он уезжал в Италию. Многие восприняли это как эмиграцию на фоне признания иноагентом, но сам маэстро говорил, что «весна у него одна» и привык он ее проводить в Италии. Вернулся». Ксения Собчак

Напомним, что Евгений Понасенков* не раз позволял себе за последнее время антироссийские высказывания. Минюст внес его 1 апреля в список иноагентов.

* — признан в РФ иноагентом.

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