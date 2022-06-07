«Они сюда лезли, их не надо впускать»: композитор Айвазов – об украинских звездах

Александр Айвазов не понимает, почему украинские селебрити вдруг так возненавидели Россию.

С начала определенных мировых событий в адрес России негативно высказывались многие украинские звезды. В их числе – Светлана Лобода, Макс Барских и ряд других исполнителей.

Певец и композитор Александр Айвазов считает, что все эти оскорбления в адрес россиян перекрывают позитивное впечатление от их творчества.

«В основном они здесь раскручены, их здесь любят, самые большие заработки были здесь, и надо с уважением относиться. Потому что в Европе кроме нашего сообщества они никому не нужны, там полно таких же – Макс Барских, Лобода-Шлобода, у них этого достаточно», — цитирует Айвазова «Пятый канал».

Кроме того, композитор предлагает тем звездам, которые не негативно высказывается о России, закрыть въезд в страну.

«Я считаю, что их не надо впускать… Я не знаю, что вообще с ними происходит, удивляюсь, откуда такая ненависть братского народа, я не могу понять. Они сюда действительно лезли. Почему вы не лезли в Словакию какую-нибудь? Вон у вас, через Карпаты венгерский шоу-бизнес! Вас там не ждали, вы здесь себе сделали имена, продвинулись – как так можно относиться?» — добавил музыкант.

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