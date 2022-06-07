«Не волнуйтесь»: Тарзан впервые прокомментировал слухи о разводе с Королевой

Сергей Глушко утверждает, что в их семье все стабильно.

В последнее время слухи о разводе Наташи Королевой и Сергея Глушко, который выступает под творческим псевдонимом Тарзан, ходят все чаще.

«Нас разводят по несколько раз в год, еще что-то. Слушайте, уж в семье-то мы придем к знаменателю, не волнуйтесь», — цитирует Глушко «Пятый канал».

Также танцор заметил, что у них с Королевой сейчас слишком загруженный графики.

«Наташа – девушка занятая. И у меня есть свой график, у нее свой, вот и все. Я очень серьезно занимаюсь театром сейчас, у меня сейчас много работы, работы в хорошем смысле, то есть развивающей такой. Есть серьезные предложения, и хорошие антрепризы, и пишу картины», — добавил Глушко.

Напомним, ранее стало известно, что Наташа Королева арендует для сына однокомнатную квартиру в московской «хрущевке».

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