«Дедушки сварили»: Егор Кончаловский рассказал, как съел щенка в армии

Как отметил режиссер, он не знал, что ел.

Режиссер Егор Кончаловский в программе «Антонимы» рассказал забавную историю из своей молодости.

«Я вот один раз собаку случайно съел в армии. Не знал. Щенка. Дедушки сварили. Сварили щенка». Егор Кончаловский

«Еще и щенка. Господи, господи, господи. Что за люди!», — воскликнул ведущий Антон Красовский.

«Я когда ел — не знал, а когда съел — было поздно», — заметил режиссер.

«Россия для Михалковых как корм. Это ужасно», — заявил Красовский.

Напомним, что Егор Кончаловский – один из самых известных российских режиссеров. На его счету не один десяток снятых популярных картин. Среди них «Антикиллер», «Антикиллер-2», «На Луне».

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