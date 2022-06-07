«Зачем так делать?» : Добронравов высказался о возращении Пугачевой и Галкина

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин перебрались в Израиль. И если Примадонна никак не комментировала политическую ситуацию в мире, то шоумен позволял себе высказываться на этот счет.

Певец, композитор и продюсер Александр Добронравов считает, что по возвращению супругов ждут некоторые трудности.

«Зачем так делать? То есть это какая-то нелюбовь к одному человеку или к сложившейся ситуации? А зачем уезжать? Это спецоперация, которая уносит жизни людей – и украинских, и русских. Говорить, что это надо или не надо остановить… Ты ничего не остановишь. Нужно просто взвешивать каждое слово и относиться к родине как к родине»,- цитирует Добронравова «Пятый канал».

Напомним, ранее Алла Пугачева заявила, что вернется в Россию к сентябрю.

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