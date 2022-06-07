«Бред от первого до последнего слова»: Макаревич опроверг слухи, что пострадал от западных санкций

Как отметил музыкант, российские журналисты сочинили про него очередной перл.

Музыкант Андрей Макаревич в «Телеграм» опроверг новости о том, что пострадал от западных санкций. Он заявил, что это очередной перл о нем российских журналистов.

«Бред от первого до последнего слова. Компания «Самый смак» производила телепрограмму «Смак», поэтому товары и технологии не импортировала, не экспортировала и не могла. И какое такое радиовещание, как основной бизнес? Ну что в головах у этих гавриков?» Андрей Макаревич

Ранее в СМИ прошла информация, что ООО «Продюсерская Фирма «Самый Смак», принадлежащая музыканту, попала под санкции. Пока Макаревич находился в Израиле его предприятию ввели ограничения на экспорт/импорт товаров и технологий.

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Заметим, что основная деятельность «Самого Смака» — радиовещание, а значит, формально, как считают США и ЕС, фирма может вести российскую пропаганду.

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