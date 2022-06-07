«Она хочет тренировать в США, но это невозможно»: журналист Лис рассказал о беседе с Тутберидзе

Как отметил популярный блогер, у российской наставницы «слишком много фигуристов».

Американский журналист и блогер Дэйв Лис в соцсетях раскрыл детали своего разговора с российской наставницей Этери Тутберидзе, чья дочь Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин будут выступать за Америку.

«Она хочет тренировать в США, но это невозможно. У нее слишком много фигуристов, и они не могут их привезти. Она сказала, что хотела бы, если бы была возможность». Дэйв Лис

Ранее стало известно о решении Дианы Дэвис выступать под флагом США. Дочь Этери Тутберидзе вместе с Глебом Смолкиным на чемпионате России в Санкт-Петербурге заняла второе место. Пара отобралась в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпиаду. На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

больше по теме Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин будут выступать за США Информацию одному из западных изданий подтвердила сама наставница.

Заметим, что Дэйв Лис очень авторитетный в Америке блогер и журналист. Именно он обладает инсайдерской информацией, которая, как правило, в будущем подтверждается.

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