«Как две капли воды»: жена Стаса Михайлова показала его моложавую тещу

Не так давно в семье Стаса Михайлова был большой праздник. Его жена Инна отметила свое 50-летие. Накануне близкие и родные вновь собрались за праздничным столом. На этот раз день рождения отмечала мама Инны – Любовь Леонидовна.

Кадрами с вечеринки жена артиста поделилась в своих соцсетях. Фанаты отметили, что Любовь Леонидовна превосходно выглядит.

«Как две капли воды! Счастья вам! Красивые какие», — писали пользователи Сети.

Напомним, Стас Михайлов встретил свою будущую жену Инну Канчельскис в 2006 году. К тому времени белокурая красавица воспитывала двоих детей от первого брака – сына Андрея и дочь Еву. В 2009-м блондинка родила музыканту дочь Иванну, а спустя еще три года – Марию. Влюбленные узаконили свои отношения 11 лет назад, в 2011-м.

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