Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Глеб Смолкин будут выступать за США

Информацию одному из западных изданий подтвердила сама наставница.

Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис вместе со своим партнером Глебом Смолкиным будет выступать за Америку. Об этом сообщает The Skating Lesson со ссылкой на мать фигуристки.

Напомним, что Диана Дэвис уже давно тренируется со своим партнером Глебом Смолкиным под руководством Игоря Шпильбанда в Америке. Дэвис родилась в США, однако детство провела в России.

больше по теме Этери Тутберидзе опубликовала снимок с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным из США Заслуженный тренер России улетела в Америку.

Добавим, что в прошлом сезоне Диана Дэвис и Глеб Смолкин на чемпионате России завоевали серебряные медали. На играх в Пекине они заняли скромное 14 место. На чемпионате Европы они стали седьмыми.

Заметим, что Этери Тутберидзе еще несколько месяцев назад убрала из соцсетей все российские флаги. Кроме того, она удалила снимок с президентом России Владимиром Путиным.

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