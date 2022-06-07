Новости шоу-бизнеса: сколько зарабатывает Лазарева в Европе, Охлобыстин заступился за Фандеру, Наргиз сделала заявление

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне стало известно, сколько зарабатывает в Европе оскандалившаяся Татьяна Лазарева. Тем временем Иван Охлобыстин заступился за Оксану Фандеру, которая тоже попала в эпицентр осуждений.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 6 июня, – в обзоре Teleprogramma.pro.

Сколько зарабатывает Лазарева в Европе

Оскорбившая россиян Татьяна Лазарева озвучила свои заработки в Испании, где она живет последние несколько лет. Телеведущая проводит «Ужины со смыслом». Это вечеринка, которую она придумала еще в 2017 году. Люди платят деньги за билеты, а Татьяна готовит для них интересные вопросы.

«У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу. Зарабатываю две-три тысячи евро», — сказала Лазарева.

Охлобыстин заступился за Фандеру

На днях Оксана Фандера угодила в скандал. Поддерживающая ранее действия России актриса вдруг опубликовала фото с украинским флагом, чем вызвала гнев публики. За коллегу заступился Иван Охлобыстин.

«Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех», — написал Охлобыстин в своем блоге.

больше по теме «Не трогайте»: Охлобыстин заступился за оскандалившуюся Фандеру

Наргиз сообщила о возвращении всех своих песен в репертуар

Певица Наргиз Закирова сообщила, что все ее хиты возвращаются в репертуар.

«Это совсем не означает, что не будет в моем репертуаре новых песен. Они непременно будут. Но помимо новых песен в мой репертуар возвращаются вновь полюбившиеся уже вами известные хиты, которые вы все очень любите», — сказала Наргиз.

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Вдова Караченцова высказалась о Пугачевой

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что отъезд Аллы Пугачевой в Израиль удивил ее. Актриса даже грустит.

«Алла – кумир целого поколения. Я помню, как она однажды торговала на Тверской мороженым в какой-то праздник. Она была хулиганистая, задорная. Мы часто встречались раньше, проводили время вместе. Грустно мне, что она уехала», — рассказала Поргина.

больше по теме «Торговала на Тверской»: вдова Караченцова резко высказалась об уехавшей Пугачевой

Шахназаров размазал коллекционера Гельмана

Журналист Михаил Шахназаров продолжает резко высказываться в адрес покинувших Россию звезд. На этот раз он «прошелся» по коллекционеру Марату Гельману, который организовал в Израиле форум свободной культуры.

«Таким, как Гельман, простили расстрел царской семьи и другие деяния, на которые человек разумный, да и человек вообще, не способен», — заявил Шахназаров.

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