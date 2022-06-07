Самая дорогая: Лобода устроила дочь в элитную школу Риги стоимостью миллион рублей в год

Недавно певица с дочками перебралась в Прибалтику.

Накануне стало известно, что теперь Светлана Лобода живет в Латвии. Туда она переехала вместе с двумя дочками 10-летней Евангелиной и трехлетней Тильдой. Старшая дочь певицы уже стала ученицей элитной школы.

«Лобода свою дочку устроила в частную, интернациональную школу Exupery в Риге. А живут они в Юрмале, по соседству с Валерием Меладзе, который весь апрель-май был частым гостем в Булдури, Юрмале», — сообщает телеграм-канал Admin.Anshlak.

В школе Экзюпери (Exupery) учатся дети из 14 стран. В ней всего 232 ученика, в каждом классе – не более 20 человек. Преподавание ведется на английском языке. Кроме того, дети изучают латышский, русский и французский. Ежедневно их забирает и развозит школьный автобус. Детям обеспечивают 4-разовое питание. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Также известно, что это самая дорогая школа в Латвии. Год обучения в ней стоит 15 тысяч евро (около миллиона рублей). Новым ученикам необходимо внести вступительный взнос – около ста тысяч рублей. Дополнительно Светлана будет оплачивать расходы на еду, кружки и школьный автобус.

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