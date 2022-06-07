«Возвращение блудного сына»: Шукшина назвала имена телеведущих нетрадиционной ориентации

Недавно актриса выступила за то, чтобы закрыть шоу-программы на ТВ.

Недавно журналист Маргарита Симоньян в эфире калана «Россия 1» рассказала, что муж Аллы Пугачевой Максим Галкин – нетрадиционной ориентации. По ее словам, в брак с Примадонной шоумен вступил для отвода глаз.

Накануне раскрыть все секреты телеведущих решила и Мария Шукшина, которая совсем недавно выступила с предложением закрыть шоу-программы на ТВ.

«Нас уже откровенно считают за быдло, которое может питаться собственным экскрементами. Об этом говорит возвращение блудного сына – яркого представителя ЛГБТ Васильева (Александр Васильев, ведущий «Модного приговора». — Ред.) и его «друга» Цискаридзе», — написала Шукшина в своем телеграм-канале.

Напомним, пару месяцев назад в одном из интервью Александр Васильев рассказал, что уже давно «женат» на своей профессии. Николай Цискаридзе и вовсе никак не комментирует периодические выпады касательно ориентации в свой адрес.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.