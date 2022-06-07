Ювелирные убытки: на Басту подали в суд

Рэпер Баста, он же Василий Вакуленко, занимается не только музыкой. Он развивает сеть фаст-фуда, ведет YouTube-канал, управляет собственным лейблом и многое другое. В том числе у Басты есть собственный ювелирный дом Saint Bones, который он запустил в 2017 году. Пока этот бизнес приносит артисту только убытки – ежегодно Вакуленко теряет от 1 до 9 млн рублей.

Накануне Басту огорчили еще одной плохой новостью. На ювелирный дом подали в суд: АО «ВНИИАЛМАЗ» требует с компании Басты 3 млн 945 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 17 августа Взыскиваются денежные средства по договору аренды объектов недвижимости», — сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что ценники на ювелирные изделия для мужчин — впечатляют. Так, например, серебряный гребень для волос стоит 1100 евро (около 75 тысяч рублей). А серебряные часы с рубинами по корпусу — в 5500 евро (362 тысячи рублей).

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