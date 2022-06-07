«По соседству с Меладзе»: Лобода с дочками перебралась в Юрмалу

В конце февраля Светлана Лобода резко высказалась в адрес России на фоне всего происходящего в мире. Певица отменила концерты и почти три месяца ничего не сообщала о своей карьере. Накануне стало известно, что она выпустила новую песню и на днях появилась на корпоративе в Ереване.

Днем ранее Светлану Лободу заметили в Латвии. Теперь певица с двумя дочками живет в Прибалтике.

«Живут они в Юрмале, по соседству с Валерием Меладзе, который весь апрель-май был частым гостем в Булдури, Юрмале», — сообщает телеграм-канал Admin.Anshlak.

Напомним, ранее в Сети шли разговоры о том, что у Лободы есть гражданство Мальты и вилла на морском берегу. Однако певица опровергла эти слухи, показав свой украинский паспорт.

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