«Послать «Почтой России» куда-нибудь в Зимбабве»: известный рэпер высказался о Киркорове

А последние несколько месяцев многие российские звезды уехали за границу. Причем, периодически некоторые из них нелестно высказываются о России. Свое мнение о них решил высказал рэпер Роман Жиган. По его мнению, приезжать обратно на родину этим артистам не стоит.

«Если уехали, то пусть там и остаются. Хватит, показали свое лицо! Как этот, из «Машины времени» Макаревич или Меладзе. И еще до кучи отправить туда же Филиппа Киркорова, сложить в маленькую коробочку и послать «Почтой России» куда-нибудь в Зимбабве! Пусть, пусть там все и сидят, черти! Делать им здесь нечего!» — цитирует эмоциональную речь Жигана Daily Storm.

Напомним, ранее публицист Михаил Шахназаров раскрыл суть конфликта Филиппа Киркорова с Маргаритой Симоньян.

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