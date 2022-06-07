«У каждого своя жизнь»: Александр Маршал высказался об отъезде из России

Певец не хочет никого осуждать, но свою позицию озвучил четко.

Российский шоу-бизнес разделился на две части. Пока одни осваиваются на заморских территориях, другие категорически против отъезда из страны. К числу последних примкнул певец Александр Маршал.

«Я никого ни в коем случае не осуждаю, у каждого своя жизнь. Ну, нравится – живи, где хочешь, а мне здесь хорошо. Я без этой страны не могу – я здесь родился, вырос. Я наоборот не представляю, как теперь можно жить за рубежом после десяти лет проведенных там», — цитирует Маршала «Пятый канал».

Также заслуженный артист России находится в недоумении. Он не понимает, почему некоторые звезды молчали на протяжении восьми лет, а сейчас стали критиковать действия родины.

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