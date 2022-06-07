«Иудово племя»: Запашный поддержал раскритиковавшего Хаматову Газманова

Выходку Чулпан Хаматовой, которая в феврале сбежала из России в Латвию, оценили многие медиаперсоны. Накануне об актрисе высказался Олег Газманов.

«Иудово племя. Оттуда тявкать на свою родину — это предать свою мать. Это попытка получить подачку от принимающей стороны. Ненавидящей свою родину. Мне и гадко, и жалко ее, с другой стороны. Но больше гадко», — цитируют Газманова «Аргументы и факты».

Поддержал артиста и дрессировщик Эдгард Запашный.

«Полностью согласен с Олегом Газмановым, предать страну — это предать свою мать», — написал Запашный в своем телеграм-канале.

Напомним, Запашный не раз комментировал действия сбежавших из России звезд, а также тех, кто вдруг резко изменил свою позицию.

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