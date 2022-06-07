«Надо жестко регулировать»: известный продюсер – о критикующих Россию звездах

Павел Рудченко считает, что некоторых артистов не стоит допускать к микрофону вообще.

На днях белорусский исполнитель Макс Корж представил проукраинскую песню, а после заявил о том, что собирается в тур по России.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что прежде чем допустить подобных артистов к концертам, нужно дождаться от них извинений.

«Здесь надо жестко регулировать отношение таких ребят. Я думаю, пока они не поменяли свою позицию официально, не высказались по этому поводу, не извинились, просто так их допускать к микрофону, публике, широким массам не стоит вообще», — цитирует NEWS.ru.

больше по теме Макс Корж отменил все концерты в России Про возврат денег музыкант пока не упомянул.

Также продюсер напомнил, как российские артисты, «не уехав, поносили русский народ за отношение к спецоперации и не получили разрешение на выступления». Тем временем, Макс Корж отменил все концерты в России.

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