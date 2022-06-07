«На свидание пригласить?»: Михалкова свела с ума фанатов, засветив сокровенное

Юлия Михалкова получила широкую популярность и всенародную любовь благодаря КВН и шоу «Уральские пельмени». Проект она покинула еще три года назад, в 2019-м. По слухам, актриса хотела, чтобы ее гонорары были увеличены, но не добилась желаемого.

Сейчас Михалкова развивает собственную школу красноречия, активно ведет соцсети, где радует поклонников смелыми снимками. На этот раз она показала свежее фото, на котором позировала в наряде, оголив плечи и декольте.

«Суперская! А как на свидание пригласить? Огонь!» — писали пользователи Сети.

Помимо этого Юлия Михалкова снимается в кино. О сложностях работы она рассказала в соцсети.

«Мой съемочный день длится по 12 часов, а порой и больше. За целый день обычно удается отснять всего лишь 2-5 минуты экранного времени… Однако, когда ты видишь конечный результат проделанной работы, понимаешь, насколько это невероятно быть частью чего-то подобного», — написала Михалкова.

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