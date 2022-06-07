Рыжая, как папа: Меган Маркл и принц Гарри показали свою годовалую дочку Лилибет

Герцог и Герцогиня Сассекские отпраздновали первый день рождения Лилибет, устроив пикник на заднем дворе коттеджа Фрогмор в Англии.

Меган Маркл является бывшей актрисой. Она была в браке с режиссером Тревором Энгельсоном, но они развелись. В 2016 году звезда сериала «Форс-Мажоры» стала встречаться с принцем Гарри и уже через год он попросил ее руки.

Их свадьба стала событием года, а вскоре избранница подарила мужу сына Арчи. Однако королевская жизнь оказалась для Меган сложной. Супруги уехали жить в США, отказавшись от своих обязанностей.

Принц Гарри приезжал в Лондон, но не задерживался там надолго. А в начале этого лета пара впервые прилетела в Англию с детьми. Они не стали пропускать празднование 70-летия правления королевы Елизаветы II.

Меган продемонстрировала женственные наряды, но ее не пустили на балкон Букингемского дворца во время пара. Супруги также держали отстраненно от родни во время службы в церкви.

Но, как и обещали, они отпраздновали день рождения дочки во дворе исторического коттеджа Фрогмор. Новость, что королева познакомилась с правнучкой, облетела мир.

А 7 июня супруги поделились снимком малышки, которой исполнился один год. маленькая Лилибет сидела на лужайке в нежно-голубом платье. В ее рыжих волосах красовалась резинка-ободок с цветком.

Герцог и герцогиня Сассекские пригласили близких друзей и семью на «непринужденный, интимный пикник на заднем дворе» в субботу. Близкий друг семьи и гость Мисан Гарриман, присутствовавший на вечеринке в честь крохи со своей женой и детьми. Он сделал «спонтанную фотографию, которой герцог и герцогиня рады поделиться сегодня», — добавил представитель пары. Фото малышки Лилибет смотрите по ссылке.