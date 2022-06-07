«Ни добра, ни счастья нет»: Шахназаров прошелся по решившей усидеть на двух стульях Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко угодила в новый скандал. Недавно она пожаловалась западным журналистам на то, что в России к ней стали плохо относиться. При этом уроженка Краснодара отметила, что никогда не принимала участие в политической кампании и если потребуется, то сможет усидеть даже на двух стульях.

Позиция Нетребко удивила публициста Михаила Шахназарова.

«Анна Нетребко заявила, что попробует усидеть на двух стульях. Да пусть под жопой хоть десятый табурет с таким подходом ни добра, ни счастья нет», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале

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Напомним, ранее Шахназаров рассказал, почему Чулпан Хаматова хочет вернуться на родину после трех месяцев жизни в Латвии.

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