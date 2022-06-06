Без белья? Михалкова предстала в гримерной, накинув на себя только банный халатик

38-летняя экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова не перестает удивлять своей притягательной силой фолловеров.

В своем телеграме артистка опубликовала фотографию из гримерной, представ в кадре в одном махровом банном халатике. Даже в таком простом облачении знаменитость выглядела роскошно.

«Какая же красивая Юля!», «Ну нельзя быть красивой такой!», «Наша Анджелина Джоли!», «Нереальная!», «Юленька! Супер! Красавица!» — восхитились фолловеры.

Отметим, что после ухода из «Уральских пельменей» Михалкова стала пробовать себя в самых разных ипостасях. Она написала сценарий к фильму, выпустила книгу, снимается в сериалах и полнометражных фильмах, ведет детский КВН.

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