«Все съехались в шляпках»: Нетребко в струящемся платье в пол повеселилась на свадьбе в Англии

Оперная дива оказалась в светском обществе. Она поздравила молодоженов и насладилась изысканным вечером.

Анна Нетребко является оперной певицей. Она уже давно выступает на сцене и может похвастаться тем, что выступала перед королевой Швеции.

Оперная дива объездила много стран. В этом году она уже побывала в Нью-Йорке и Монако, а также в Швейцарии. И лишь несколько дней ей удалось провести дома в Вене с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым.

На днях Анна прилетела в Великобританию. Она стала делится кадрами из из графства Глостершир. Оперная дива примеряла ретро платья и гуляла в модных кюлотах.

А вот 6 июня она приехала в старинный особняк. Артистка оказалась на свадьбе в друзей и провела вечер в светском обществе. Нетребко отметилась в зеленом платье в пол с цветочным узором. Лук дополнили шляпка с вуалью и накидка из меха в тон.

«Острый репортаж из Великобритании! Мы все сюда съехались в шляпках, мехах на свадьбу Шона и Джессики. Я вообще не бываю на свадьбах, потому что все время работаю. А сейчас, эту неделю, я не работаю. Мы приехали на свадьбу, ждем коктейлей», — поделилась звезда.

Во время торжества Анна показала молодую невесту в пышном платье и счастливого жениха в костюме небесного цвета. Когда пара вышла из особняка, гости осыпали их лепестками.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что ей идут такие наряды. «Как красиво», «У вас потрясающий образ», «Это сказочно! Как в кино», «Вот это пейзажи! И невеста милая», «Аннушка, вы рождены для таких раутов», «Вам шляпки безумно идут», «Вот это красота! А вы прям вписались в эти пейзажи», — прокомментировали пост подписчики.

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