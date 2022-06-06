«Сколько неадекватов!»: Водонаева налетела с матами на обидчиков Чеховой и ее ребенка

Анфиса Чехова нарвалась на хейт, выложив видео в Сеть с поцелуем сына.

Анфиса Чехова чуть не сорвала голос, крича на хейтеров, которые атаковали ее соцсети. Поводом послужило безобидное видео, на котором ведущая целует сына Соломона в губы, а потом бросает его в бассейн.

Комментаторы не стали подбирать слова, высказываясь по поводу увиденного, а кое-кто прошелся матом. Звезду это ввело в исступление. В ответ она записала видео, на котором предложила быстренько отписаться всем недовольным и заявила, что люди не имеют право покрывать ее грязными словами.

«Я целовала, целую и буду целовать сына в губы! Я очень сожалею, что вас в детстве недолюбили родители, просто сострадаю вам!» — эмоционально высказалась Чехова.

Алена Водонаева не смогла смотреть на это спокойно и высказалась в своем телеграме относительно людей, загнобивших Анфису Чехову.

«Сколько же неадекватов среди людей, если они увидели в этом поцелуе что-то большее, нежели любовь матери и ребенка», — удивилась экс-участница шоу «Дом-2».

Алена в своем ответе тоже показала знание ненормативной лексики.

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