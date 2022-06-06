«Спасибо родителям!»: Стриженова трогательно поздравила мужа с днем рождения

6 июня режиссеру Александру Стриженову исполнилось 53 года. Его жена Екатерина Стриженова написала трогательные слова в своем телеграме в этот день.

«Поздравляю всех с днем рождения Пушкина, а себя с днем рождения мужа! Спасибо родителям и дай бог им здоровья, чтобы отметить еще ни одну дату рождения сына!» — сказала ведущая.

Отметим, что чета Стриженовых считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Пара познакомилась в далеком 1984 году во время работы над фильмом «Лидер». В это время они еще были школьниками. Звезды поженились, как только стали совершеннолетними.

Екатерина и Александр воспитали двух дочек: Анастасию, 1988 года рождения, и Александру, которая появилась на свет в 2000 году. Старшая наследница подарила родителям внука Петра.

больше по теме Милохин отдал свой «майбах» за 10 миллионов рублей новой возлюбленной На нем Катя Долгопятова уехала в Ростов-на-Дону.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.