Меган Маркл и принц Гарри с детьми спешно покинули Великобританию до конца торжеств

Герцог и герцогиня Сассекские всего три дня провели в Лондоне и вернулись в Калифорнию на частном джете. Отмечается, что у них был мрачный вид.

Принц Гарри является внуком королевы Елизаветы II. Долгое время он крутил романы, но в итоге его очаровала актриса Меган Маркл. Он пошел на большой шаг, когда сделал своей женой разведенную американку.

Избранница подарила ему сына Арчи. Но два года назад они решили отказаться от королевских обязанностей и уехали жить в США. Там у них родилась дочка Лилибет.

Примечательно, что лишь недавно супруги снова оказались в Лондоне. Принц Гарри не стал пропускать праздник, устроенный в честь его бабушки королевы Елизаветы II.

Однако ему с женой пришлось пережить несколько неловких моментов. Так Маркл не пустили на балкон Букингемского дворца к остальным членам семьи, поэтому пара наблюдала за парадом из окна.

Также во время семейной службы в храме, принц Гарри не общался ни с папой, ни с братом. При этом Меган постоянно улыбалась, не показывая ни тени беспокойства.

Она даже познакомила дочку с королевой. Но стало известно, что пара покинула Лондон еще до того, как праздничные мероприятия в честь платинового юбилея правления Елизаветы II завершились. Британцы считают, что они не смогли выдержать общества родных, которые могли вспомнить старые обиды.

«Принц Гарри с мрачным видом вернулся в Калифорнию вместе с Меган Маркл и детьми после того, как оказалось, что они покинули Британию на частном джете еще до того, как началось финальное празднование Платинового юбилея королевы», — сообщает Daily Mail.

Добавим, что пару уже видели в аэропорту в США. Напомним, что первый день рождения их дочери Лилибет 4 июня прошел в саду коттеджа Фрогмор в неформальной обстановке.

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