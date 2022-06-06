«Врагу не пожелаю»: почему вдова Градского прогадала по всем статьям, когда выходила замуж

Блогер Лена Миро прочитала, что Александр Гадский не оставил своим младшим сыновьям собственное жилье. А дом, в котором они жили с матерью Мариной Коташенко, теперь будет делиться со всеми его наследникам.

Акула пера считает, что вдова рядом с мэтром российской сцены потеряла лучшие годы, и в будущем ей ничего хорошего не светит.

«Посеревшая то ли от горя, то ли от отсутствия перспектив вдова осталась с двумя маленькими пацанами в доме, который будет делиться между всеми наследниками.

Молодость прошла. Карьеры нет. Денег тоже особо нет и не предвидится. Именно так, на мой взгляд, и выглядит жизнь, спущенная в унитаз», — написала в ЖЖ Миро.

Блогер полагает, что Коташенко не испытывала особых чувств к Градскому, а теперь еще и у разбитого корыта оказалась. Миро посоветовала девушкам, если и размениваться, то за очень большие деньги, либо строить самостоятельно карьеру и свою жизнь.

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