Само очарование: Кейт Миддлтон в небесном платье в горох появилась на улицах Лондона

Жена принца Уильяма совершили незапланированный выход в свет. Она отметилась на уличной вечеринке в честь Елизаветы II.

Кейт Миддлтон уже много лет является членом британской королевской семьи. Она очаровала принца Уильяма, когда они еще были студентами.

Примечательно, что супруги регулярно выходят в свет, ездят в туры и воспитывают троих детей. В Великобритании четыре дня отмечали платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II.

Примечательно, что Миддлтон несколько раз приводила на мероприятия детей. Если принцесса Шарлота всех очаровала своей элегантностью, то принц Луи покорил подданных своим непринужденным поведением.

Сама герцогиня Кембриджская каждый раз выбирала изысканны образы то с шляпками, то необычными платьями.

А вот на этот рах жена принца Уильяма совершили незапланированный выход в свет. Она отметилась на уличной вечеринке в честь Елизаветы II. Для такого случая Кэтрин облачилась в небесное платье плиссе в горох.

Наряд люксового бренда стоит около 1515 фунтов, а это примерно 116 тысяч рублей). Образ она дополнила классическими туфлями-лодочками цвета слоновой кости. Лук завершили сережки с жемчугом из коллекции бабушки ее мужа.

Британцы были восхищены тем, как выглядит Миддлтон. Многие удивились ее появлению на уличной вечеринке. Ее сопровождал принц Уильям. Они также пообедали в церкви Святой Елены в северном Кенсингтоне. Герцог и герцогиня с удовольствием пили кофе и общались с участниками уличных гуляний.

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