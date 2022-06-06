Газманов о сбежавшей Хаматовой: «Уехала из России и теперь гадит»

Олег Газманов резко осудил действия актрисы Чулпан Хаматовой, которая сбежала из России в сложный период. Артиста возмутило, что его коллега нелестно отзывается о своей родине и соотечественниках.

«Уехала из России и там теперь гадит за то, чтобы получить какое-то положение на чужбине… С одной стороны, жалко ее, с другой — гадко», — заявил певец на пресс-конференции.

Газманов считает, что каждый имеет право уехать из России, если ему так хочется, границы открыты. Но «тявкать из заграницы», по словам артиста, — это как предать мать.

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