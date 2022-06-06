«Смотреть противно!», «И это мать?», «Что вы творите?»: Чехову довели до исступления за поцелуй с сыном

Анфиса Чехова редко реагирует на выпады фолловеров, но сейчас пришла в ярость.

Анфиса Чехова перебралась жить на Бали вместе с сыном Соломоном, чтобы обрести покой и просветление. Казалось, цель почти достигнута — ведущая стала транслировать миру свою новую философию, делясь опытом.

Однако полнейшего дзена звезда не достигла. И все из-за социальных сетей, которые продолжила активно заполнять даже в «месте силы».

В личном блоге Анфиса Чехова разместила видео, на котором поцеловала наследника в губы. Эти кадры словно магнит притянули в аккаунт знаменитости полчище хейтеров.

«Смотреть противно!», «И это мать?», «Что вы творите?», «Мать года!», «Он же мальчик, зачем?» — накинулись на Анфису люди.

Ведущая не стала терпеть обиду и обрушилась на злопыхателей в ответ, призывая тут же отписаться от нее, если не нравится ее поведение.

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