Оценила американские горки: невестка Орбакайте отметилась в нюдовом топе и джинсах на шнуровке

Алена Краснова и Никита Пресняков проводят летние дни в Калифорнии.

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам знаменитых родственников и тоже строит карьеру певца. Также молодой артист снимается в кино и играет в театре.

Его главной поддержкой и опорой является жена Алена Краснова. Влюбленные не торопятся заводить детей, предпочитая строить карьеру и путешествовать.

Не так давно Никита и Алена побывали на концерте Орбакайте в Москве. Они поздравили ее с 51-летием, а вскоре супруги улетели в США. Несколько дней внук Аллы Пугачевой провел в Нью-Йорке.

Пара даже повеселилась в клубе. А вот накануне они отметились в парке аттракционов. Невестка Орбакайте прокатилась на американских горках.

Она щегольнула в джинсах на шнуровке и кроп-топе нюдового цвета. Лук дополнили сумочка и украшения. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Алена похвасталась рельефным прессом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. «Какая красотка», «Современная куколка Барби», «Крутой наряд», «Джинсы выглядят соблазнительно», «Страшно даже смотреть на эти горки» «До чего вы хорошенькая», «Очень стильно», «Ой, вы такую фигурку не прячьте! Просто вау», — стали писать пользователи Сети.

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