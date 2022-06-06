«Не понимаю, кем сможет работать!»: Пегова – о выборе профессии дочки от Орлова

Дочь Ирины Пеговой от Дмитрия Орлова, Татьяна, в этом году заканчивает девять классов. Наступило время выбора дальнейшего пути, ведь впереди 10-й профильный класс.
По словам актрисы, у ее наследницы тяга к точным наукам. Ей хорошо даются математика и физика. И это не сильно радует звезду российского кино. Она убеждена, что смогла бы помочь наследнице в освоении актерской профессии, дать ей ценный совет, облегчить ее путь.
Кроме того, Пегова с удовольствием вспоминает свои студенческие годы — светлые, интересные, живые. Учеба в театральном вузе проходит весело, с долей игры. Вряд ли Татьяна сможет так приятно проводить время в каком-нибудь МГИМО.
«Не понимаю, как она с таким образованием потом сможет работать! Не могу для себя представить такую жизнь. Для меня математика и физика — нечто очень скучное, рутинное, неинтересное. Да просто ад», — поделилась Пегова с журналом «Коллекция Караван Историй».
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