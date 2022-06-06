«Нас занесло очень далеко»: Нетребко в платье в клетку и ажурных перчатках предстала в Англии

Оперная дива проводит время в графстве Глостершир. Ее пригласили друзья.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она гастролирует каждый год. Обычно у певицы всего несколько выходных, поэтому она совмещает приятное с полезным.

Вечером артистка дает концерты, а днем гуляет, посещает музеи и другие интересные места. В этом году она уже посетила Нью-Йорк, побывала в Монако и Швейцарии.

А недавно Анна отдохнула дома в Вене, а затем отправилась в путешествие. Оперная дива оказалась в Великобритании, где королева Елизавета II только завершила празднования своего 70-летнего правления.

Однако артистка приехала не в Лондон, а в графство Глостершир. Нетребко поделилась кадрами из старинного особняка. Она покрасовалась в ретро платье в пол в клетку виши и ажурных перчатках. Лук дополнила мохнатая сумочка.

«Привет! Это острый репортаж. Я даже не знаю, где мы находимся! Посмотрите на эти потолки! Да, господа, мы находимся в Великобритании. Куда-то нас занесло очень далеко», — призналась звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие были сражены ее образом, который вписался в местные пейзажи. «Какая вы красивая», «Наша прекрасная леди!», «Божественная», «Какое красивое платье!», «Прекрасная дива», «Вы чем-то напомнили мне Одри Хепберн из фильма «Моя прекрасная леди», «Шикарная, обожаем», — прокомментировали пост подписчики.

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