«Саша не успел»: младшие дети Градского остались без своего жилья

В ноябре прошлого года ушел из жизни всенародный любимец Александр Градский. После его смерти стали всплывать неожиданные истории из его личной жизни.

Оказалось, что незадолго до ухода он официально оформил свой брак с Мариной Коташенко, много лет уверяя окружение, что им это не нужно — дескать, штамп в паспорте ничего не решает. Однако жили они отдельно.

Теперь выяснилось, что Градский планировал купить своим сыновьям от четвертой жены по квартире, но не осуществил свою мечту.

«У них нет своего жилья — Саша не успел купить им квартиры, хотя и построил для них и Марины дом, а сегодня он в общей наследуемой массе. Не говоря уже о том, что младшим сыновьям Градского еще расти и расти: потребуется оплачивать школы, дополнительное образование», — рассказал друг артиста МК.ru.

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