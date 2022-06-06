Две детали все меняют: Стеша Маликова показала, как стильно носить брючный костюм этим летом

Дочка Дмитрия Маликова похвасталась новым образом. Она сделала его еще женственнее.

Стеша Маликова является выпускницей МГИМО. Она родилась в семье Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. А так как дочка артиста была частой гостьей на светских раутах и красных дорожках, она еще в юном возрасте стала интересоваться модой.

Теперь отец помогает ей развивать свой бизнес — бренд одежды. Каждый сезон она выпускает новые наряды.

Этим летом Стеша намерена щеголять не только в платьях и джинсах. Она предстала на новых фото в черном костюме с брюками клеш и жакетом оверсайз.

Образ модница дополнила лаконичным кроп-топом и босоножками на шпильке. Маликова показала, как стильно носить костюм этим летом, так как именно топы стали хитом сезона. А босоножки позволили ей сделать лук женственнее.

«Все произошло случайно. Как и планировалось», — написала она.

Звезда продемонстрировала еще одну необычную деталь. На брюках была цепочка с монетками, украшающая область талии. Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка звезды. «Нет, ну это вау», «Стиль», «Вот это красота», «С такой фигуркой выглядит особенно круто», «Я тащусь», «Ого, вот это костюмчик», — прокомментировали пост подписчики.

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