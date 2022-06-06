С шестью нулями! Рассекретили гонорары Лободы за корпоративы в России

Недавно в Сети появились кадры Светланы Лободы, которая выступала на корпоративе перед ереванскими богачами.

Произошло это на фоне страданий артистки в социальных сетях и заверений, что она только-только стала приходить в себя и вот буквально вчера впервые съездила на звукозаписывающую студию.

Ну а когда скрывать факт выступления было уже бесполезно, Лобода сама выставила на своей страничке видео из Армении и оправдалась, что будет работать теперь чуть ли не во благо мира.

Концертный директор Леонид Дзюник заверил, что от гонораров, которые имеют некоторые звезды, они откажутся вряд ли даже при нынешних условиях. У той же Светланы Лободы прайс равняется сумме с шестью нулями в рублях!

«Знаете, сколько получает Лобода за выступление? 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей. И она еще оскорбительно высказывается в адрес России? Ты здесь обрела все, что можно было!» — цитирует Дзюника сайт КП.

Ранее другой звездный продюсер Кирилл Чибисов заявил, что у многих украинских звезд, которые работали в России, на счетах лежат сотни миллионов долларов. Поэтому они не боятся рвать мосты, а все их слезы — ложь. Они уже давно спокойно переехали в Дубай или какую-нибудь Марбелью.

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