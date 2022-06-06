«Сталкиваюсь ли я с ксенофобией? Да»: Манижа из-за проблем улетела во Францию

Певица Манижа рассказала «Коммерсанту», что была вынуждена улететь во Францию из-за сестры. Она попала в очень серьезную аварию, и звезда поспешила оказаться рядом с ней.

При этом артистка заверила, что остается жить в России, мало того, этим летом планирует посетить свой родной Таджикистан, где не бывала с 2019 года.

Манижа заявила, что считает себя человеком мира. «Для меня определение «человек» не имеет национальности. Человеческое для меня важнее, чем все внешнее», — заявила победительница «Евровидения». Она уверена, что людей нельзя воспринимать по национальному признаку, говорить о его характере, ведь поступки не зависят от того, какая у тебя кровь.

Увы, но по отношению к самой звезде далеко не все так относятся.

«Сталкиваюсь ли я с ксенофобией? Да, сталкиваюсь. Но отношусь к ней как к данности: у меня слишком много опыта, чтобы понять, отчего она происходит, почему люди так себя ведут», — сказала Манижа.

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