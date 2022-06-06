«На стиле»: Алсу покрасовалась в летнем костюме розового цвета с брюками палаццо

Алсу является одной из самых известных певиц в России. С юных лет она выступает на сцене, а ее хит «Зимний сон» любят несколько поколений поклонников.

Артистка не скрывает, что за минувшие годы успела стать мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. При этом ей удалось сохранить стройную фигуру. Звезда зачастую носит силуэтные платья и блузки с джинсами.

С наступлением лета Алсу успела пополнить гардероб новинками. На днях она щегольнула в платье-рубашке. А теперь певица покрасовалась на шопинге в легком летнем костюме розового цвета с брюками палаццо.

Она продемонстрировала наряд оверсайз, который визуально фигуру делает более хрупкой. Также артистка выбрала модный оттенок.

«На стиле», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Алсу получила множество комплиментов. «Самые стильные девушки», «Ну что это за богини?», «Очень круто цвет! Прям вау», «Костюмчик топовый», «Ваш стиль бесподобный», «Ой, как люблю такие брюки», «Наряд прям создан для вас», «Летом вы всех затмите», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.