«Приспосабливаюсь к любой ситуации»: Пегова рассказала, как адаптировалась к нынешним реалиям

Нынешний период времени далеко не все звезды способны воспринимать спокойно и хладнокровно. Кто-то пустился в публичную брань со всеми и вся, кто-то затаился, удалившись из всех социальных сетей. И лишь единицы ведут себя, как и прежде, не теряя свое лицо. Ирина Пегова — одна из них.

Актриса говорит, что прошла хорошую школу жизни и научилась реагировать адекватно на изменчивый мир.

«Я оптимистка по натуре. Никогда в жизни не питала иллюзий, что занимаю какое-то особое место в этом мире, приспосабливаюсь к любой ситуации. Раз не могу ни на что повлиять — ни в хорошем, и в плохом смысле, — значит, как будет, так и будет. Слава Богу, с работой все хорошо. Никакие съемки не отменились, спектакли тоже. Все на месте, по крайней мере пока», — поделилась Ирина Пегова с журналом «Коллекция Караван Историй».

Актриса заявила, что пережила лихие 90-е и ее уже вряд ли можно напугать дефицитом каких-то благ. Отсутствием соцсетей — тоже. С одной популярной площадки она ушла еще в январе, задолго до ее закрытия.

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