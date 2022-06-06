Костенко объяснила, почему на самом деле сбегала с тремя детьми от Тарасова

Нынешняя жена футболиста Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко — недавно неожиданно уехала из Москвы в Ростовскую область, забрав с собой трех детей. Поклонники пары были обеспокоены, ведь ранее супруги везде отдыхали только вместе.

Однако модель поспешила успокоить пользователей Сети. Говорит, с мужем отношения — прекрасные, просто соскучилась по родственникам.

«Дедушка у меня перенес инфаркт и инсульт, бабушка почти не видит, прабабушка больше не ходит… Я не могла больше откладывать», — поделилась девушка

Анастасия добавила, что они с супругом обсуждали ее отъезд на малую родину. Дмитрий оказался не против. Футболист не смог составить компанию жене из-за плотного рабочего графика.

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