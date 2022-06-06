Отец Ивана Урганта высказался о возвращении сына на Первый канал

Актер заявил, что думает на этот счет.

Отец Ивана Урганта, Андрей, прокомментировал информацию о том, что его сын в скором времени планирует вернуться на Первый канал в шоу «Вечерний Ургант». Программу, напомним, приостановили в феврале этого года в связи с известными мировыми событиями.

«Сейчас не самое лучшее время давать комментарии. Но принять решение о возвращении авторской программы Ивана в эфир может только руководство канала», — заявил он в программе «PROзвезд».

С Иваном пока ситуация непонятная. Телеведущий никаких четких комментариев не дает на этот счет. А слухов вокруг его возвращения на Первый — куча.

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