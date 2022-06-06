Сбежала отдыхать: Бузова в шелковом костюме в бельевом стиле отметилась в Турции

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет строит карьеру на телевидении. Также ей удалось прославиться благодаря песням.
После развода с Дмитрием Тарасовым она также смогла стать певицей и выпустила не один клип. А недавно блондинка потратила около 100 миллионов рублей на организацию шоу, которое состоялось в «Крокусе» 4 июня.
Бузова собрала на своем концерте почти всех друзей. Пришли ее поддержать Филипп Киркоров, Наталья Рудова и даже Александр Овечкин и Виктория Боня.
А вот 6 июня артистка покинула Москву. Она устроила себе внезапный отдых, приехав в Турцию. Артистка в шелковом костюме в бельевом стиле и без макияжа заселилась в отель в Белеке. Персонал сразу вручил ей бокал с игристым напитком.
Ольга наслаждается теплой погодой. Она уже намекнула, что поклонники скоро увидят, как певица нежится у бассейна.
«Ну просто красотка», «Какая милая», «Выглядишь роскошно», «Идеальное начало отпуска», «В пижаме сразу летела, смешно», «Совсем расслабилась», «Оля, ты работала один день и опять отдыхаешь», — прокомментировали пост подписчики.
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