Сбежала отдыхать: Бузова в шелковом костюме в бельевом стиле отметилась в Турции

Телеведущая устроила себе отпуск после большого концерта в Москве.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже 18 лет строит карьеру на телевидении. Также ей удалось прославиться благодаря песням.

После развода с Дмитрием Тарасовым она также смогла стать певицей и выпустила не один клип. А недавно блондинка потратила около 100 миллионов рублей на организацию шоу, которое состоялось в «Крокусе» 4 июня.

больше по теме Бузова в пудровом платье с пышной юбкой предстала на закрытой вечеринке после концерта Телеведущая собрала друзей и знакомых на празднике после своего выступления в «Крокус Сити Холле».

Бузова собрала на своем концерте почти всех друзей. Пришли ее поддержать Филипп Киркоров, Наталья Рудова и даже Александр Овечкин и Виктория Боня.

А вот 6 июня артистка покинула Москву. Она устроила себе внезапный отдых, приехав в Турцию. Артистка в шелковом костюме в бельевом стиле и без макияжа заселилась в отель в Белеке. Персонал сразу вручил ей бокал с игристым напитком.

Ольга наслаждается теплой погодой. Она уже намекнула, что поклонники скоро увидят, как певица нежится у бассейна.

«Ну просто красотка», «Какая милая», «Выглядишь роскошно», «Идеальное начало отпуска», «В пижаме сразу летела, смешно», «Совсем расслабилась», «Оля, ты работала один день и опять отдыхаешь», — прокомментировали пост подписчики.

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