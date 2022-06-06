«Очень похожи!»: 54-летняя Яна Поплавская ошарашила публику, показав маленького сына  

54-летняя актриса Яна Поплавская – счастливая мама двоих сыновей, Клима и Никиты. Парни уже взрослые, строят свои семьи. Старший в 2020-м году сделал свою знаменитую мать бабушкой, подарив ей внука Илария.

Однако звезда фильма «Про Красную Шапочку» отлично выглядит и в кино ей дают роли вполне молодых матерей. В своем телеграм-канале Яна Поплавская показала своего киносына по имени Даня.

Подписчики артистки были ошарашены, ведь со звездой они были практически на одно лицо!

«Яночка, он похож на вас. Надо же! Супер!», «Вы очень похожи!», «Киносын? А как настоящий!», «Яна, он похож на вас!», «Похож!», «Киносыночка подобрали прямо под вас. Очень похож», «А Даня и правда похож на вас», «Яна, Данечка – такой же светлый человечек, как и мама», — прокомментировали подписчики Поплавской.

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