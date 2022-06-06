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«Очень похожи!»: 54-летняя Яна Поплавская ошарашила публику, показав маленького сына  

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» уже воспитывает внука.

«Очень похожи!»: 54-летняя Яна Поплавская ошарашила публику, показав маленького сына  
Яна Поплавская. Фото: соцсети

54-летняя актриса Яна Поплавская – счастливая мама двоих сыновей, Клима и Никиты. Парни уже взрослые, строят свои семьи. Старший в 2020-м году сделал свою знаменитую мать бабушкой, подарив ей внука Илария.

Однако звезда фильма «Про Красную Шапочку» отлично выглядит и в кино ей дают роли вполне молодых матерей. В своем телеграм-канале Яна Поплавская показала своего киносына по имени Даня.

Подписчики артистки были ошарашены, ведь со звездой они были практически на одно лицо!

Яна Поплавская со своим киносыном. Фото: t.me/the_yana_poplavskaya

«Яночка, он похож на вас. Надо же! Супер!», «Вы очень похожи!», «Киносын? А как настоящий!», «Яна, он похож на вас!», «Похож!», «Киносыночка подобрали прямо под вас. Очень похож», «А Даня и правда похож на вас», «Яна, Данечка – такой же светлый человечек, как и мама», — прокомментировали подписчики Поплавской.

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