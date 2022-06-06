«Асса» снова будет показана на большом экране

Культовая драма Сергея Соловьева выйдет в повторный прокат к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

21 июня поклонники рок-музыканта Виктора Цоя будут отмечать 60-летие со дня рождения кумира. В честь этого события кинотеатры покажут драму Сергея Соловьева с участием Цоя.

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В повторном прокате покадрово восстановленная картина появится 16 июня. Зрители увидят нашумевший фильм в формате 4К. Напомним, «Асса» стала прорывом во второй половине 80-х. Зрители ходили на фильм множество раз – кто-то для того, чтобы послушать песни в исполнении Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Жанны Агузаровой, кто-то искренне наслаждался работой актеров и сюжетом, кто-то даже себе не мог объяснить, чем так привлекает странный фильм со странными героями и их необъяснимыми поступками.

Как бы там ни было, «Асса» стала одним из символов перестройки, гимном тем самым «переменам», о которых пел Виктор Цой. О повторном показе фильма сообщает издание РИА «ФАН».

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