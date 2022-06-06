«Я не дура, но дура…»: Бузова порадовала новым шедевром, пытаясь выдавить умную фразу

Ольга Бузова в очередной раз подтвердила статус стопроцентной блондинки.

Словесные шедевры Ольги Бузовой можно слушать столь же долго, как смотреть на огонь и получаемую зарплату.

После эпохального концерта в московском «Крокусе» Ольга Бузова вышла к журналистам, порадовав их очередным опусом.

«Я не дура, но дура, конечно, но не настолько», — запуталась в показаниях артистка.

Отметим, что афоризмы Ольги Бузовой можно уже коллекционировать. Ранее на фестивале в Волгограде ParkSeason Fest певица выдала: «Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура». А потом выдала свою короночку, превратив позже эту фразу в настоящий хит: «Нужно каждую секунду ловить момент, наслаждаться жизнью, потому что жизнь одна. Кайфуйте».

И еще несколько выражений Бузовой, которые помнят ее поклонники и Интернет:

«Я, как блондинка, еще не успела подумать».

«Я хочу быть хорошей, а получается боком виноватая».

«Я привыкла, что мужчина как поступил, так и сделал».

«Мы в три года с сестрой договорились, что я буду красивой, а она — умной».

«Рэперы не бреют грудь, они ее растят».

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