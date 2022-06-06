Приручила зверя: жена Гуфа показала скандального рэпера, отжигающего в компании бабушек

Мало кто верил, что рэпер Гуф после скандальных историй с запрещенными веществами возьмется за ум и превратится в примерного семьянина.

Его экс-жена Айза до последнего твердила, что из нового брака Алексея Долматова (настоящее имя) с Юлией Королевой ничего хорошего не выйдет. Однако пока эта пара вызывает у публики только умиление.

В конце мая стало известно, что молодая жена подарила 42-летнему рэперу доченьку. Судя по обнародованным в Сети кадрам, музыкант надышаться на нее не может.

А теперь Королева поделилась в личном блоге видео с семейного праздника. В кадре бывший скандалист и хулиган весело отплясывает с пожилыми родственниками под старую попсовую песенку, нарядившись в милую рубаху в клетку. Похоже, что в жизни Гуфа наступил новый этап: наконец-то нашлась женщина, которая смогла приручить его зверя.

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