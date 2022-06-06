Анжелика Варум впервые с февраля объявилась на публике

Стало известно, где находится певица на самом деле.

Анжелика Варум с начала этого года ни разу не появлялась на публике. В феврале певица призывала политиков немедленно добиться мира, а потом выступила на онлайн-концерте в поддержку украинских детей.

Затем она вовсе пропала с радаров, перенесла все свои запланированные концерты на осень. Многие посчитали, что Варум улетела из России в США, где у нее имеется недвижимость.

Но нет, артистка находится в Москве. На минувших выходных Варум вместе с мужем посетила торжественное открытие летнего сезона Музыкальной академии Николая Агутина. Она много улыбалась и всячески поддерживала мужа и тестя.

«Были и слезы умиления, и улыбки, и наставления каждому участнику», — рассказал Леонид.

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