Католики отреагировали на выступление Бузовой в образе папы римского

В одном из номеров певица вышла на сцену в костюме с крестом на груди.

Ольга Бузова сотрясла Москву своим новым концертом. Певица представила свое шоу в столичном «Крокусе» на минувших выходных.

Но без скандалов, разумеется, не обошлось. В одном из номеров Ольга вышла на сцену в костюме с крестом на груди, при этом за ней на экране транслировали сатанинский знак всевидящего ока.

Некоторые поклонники решили, что бывшая ведущая «Дома-2» оскорбила чувства верующих. Однако в Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве посчитали, что ничего страшного не произошло.

«Сходство с образом папы римского можно узреть только при очень большом желании», — заявил генеральный викарий архиепархии Кирилл Горбунов.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.